La proposta di intitolare una strada al padre di un capogruppo di Fratelli d’Italia ha scatenato proteste tra alcuni esponenti politici. Questi ultimi si sono opposti all’evento commemorativo dedicato a Marcello Bignami, ex dirigente del Movimento Sociale Italiano, a 20 anni dalla scomparsa. La discussione rimane aperta, mentre le polemiche continuano a dividere le diverse fazioni politiche coinvolte.

Non si è ancora placata la bufera sull’evento dedicato a Marcello Bignami, a 20 anni dalla scomparsa dell’ex dirigente Msi, e sull’ipotesi di intitolare al padre di Galeazzo (capogruppo di FdI alla Camera) una strada in città. Sul tema interviene Federica Mazzoni, presidente del Navile, che ricorda l’iniziativa del Comune di intitolare una via a ognuna delle 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. "Bologna intitola una strada a ciascuna delle 85 vittime del 2 agosto e non ai fascisti – sottolinea l’ex segretaria provinciale del Pd –. Vittime di una strage fascista che la destra non riconosce come tale, sebbene ci siano sentenze in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bignami, Mazzoni (Pd) contro l’intitolazione

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