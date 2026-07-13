Il libro “Bestiario di Parthenope” di Fiorella Franchini raccoglie storie e creature della tradizione napoletana, mescolando leggenda e realtà. È stato pubblicato da Edizioni Intra Moenia. La pubblicazione presenta un’ampia selezione di racconti e figure del folklore locale, senza analisi approfondite o interpretazioni. La narrazione si concentra sulla descrizione delle figure e delle storie tramandate, creando una mappa della memoria di Napoli.

di Goffredo Palmerini Il saggio “Bestiario di Parthenope. Storie e creature tra leggenda e realtà “ di Fiorella Franchini (Edizioni Intra Moenia) è un’operazione culturale raffinata che va ben oltre la semplice catalogazione del folklore napoletano. L’autrice, già nota per i suoi romanzi storici ambientati nel mondo antico, applica qui lo stesso rigore documentaristico a una materia fluida e profondamente viscerale: l’immaginario zoologico e fantastico di Napoli. La prima caratteristica del testo è lo scarto netto rispetto alla tradizione dei bestiari medievali europei. Se i cataloghi di mostri del Medioevo cristiano avevano come fine ultimo la moralizzazione, la catechesi e la redenzione dell’anima attraverso la paura del peccato, il bestiario partenopeo si rivela laico, utilitaristico e profondamente pragmatico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - “Bestiario di Parthenope”, il nuovo libro di Fiorella Franchini, una mappa affascinante della memoria di Napoli

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