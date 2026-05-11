Lucca la memoria della guerra prende vita | il nuovo libro di Donato

A Lucca, un nuovo libro di Donato ricostruisce momenti della guerra attraverso storie di persone e famiglie della città. Tra i temi affrontati ci sono il ruolo di una donna che assistette la famiglia Michelucci durante il conflitto e i legami tra i Pellegrini e le vie di Lucca. Il testo si propone di raccontare episodi e figure che hanno segnato la memoria locale legata a quegli anni.

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? Domande chiave Chi era la donna che servì la famiglia Michelucci durante la guerra?. Come si intrecciano i destini dei Pellegrini con le strade di Lucca?. Cosa ha spinto la protagonista a fuggire dopo il ventennio fascista?. Perché la memoria della guerra si trasforma in impegno civile oggi?.? In Breve Evento venerdì 15 maggio ore 17:30 presso sede associazione Ada in via Santa Chiara 6.. Attori Massimo Grigò e Roberta Mazzoni interpretano i personaggi durante la presentazione del romanzo.. Moderatrice Brunella Da Mommio guida il confronto tra l'autore Raffaele Donato e il pubblico.. Jolanda Pellegrini prestò servizio presso la famiglia Michelucci in Lucchesia durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, la memoria della guerra prende vita: il nuovo libro di Donato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Narni, la giornalista Tiziana Ferrario presenta il nuovo libro: “Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff"Sabato 18 aprile alle 18 a Narni Scalo avrà luogo la presentazione del libro della giornalista Tiziana Ferrario dal titolo "Anna K: Il romanzo della... Argomenti più discussi: Diocesi: Lucca, inaugurata oggi pomeriggio la mostra Trame di storia, segni di fede alla presenza di mons. Giulietti; Lucca diventa il set della serie The Diplomat: le riprese il 13 e il 14 maggio nel centro storico; SCUOLA PER LA PACE - Martedì si presenta il libro di Valentina Pisanty su antisemitismo e valore delle parole; La memoria contro il terrorismo: l’appello alle scuole - POP.