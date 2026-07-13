Paolo Bertolucci ha commentato la finale di tennis tra Sinner e Zverev, affermando che quando Sinner ha deciso di prendere in mano il gioco, Zverev non è più riuscito a rispondere. La discussione si è svolta nel podcast ‘La Telefonata’, con Bertolucci e Adriano Panatta che hanno analizzato le fasi decisive dell'incontro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di gioco o sui punteggi.

Paolo Bertolucci, in una nuova puntata del podcast ‘La Telefonata’, ha commentato insieme al suo storico partner di doppio Adriano Panatta la finale maschile di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev che ha visto il successo in rimonta del numero uno al mondo con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 al termine di un match più complicato del previsto. “ È stata bella, emozionante. Zverev non l’avevo mai visto giocare così per due ore, men che meno sull’erba, perché credo non avesse mai fatto neanche un quarto di finale a Wimbledon. Ieri invece per due ore come ha giocato. “, ha detto Bertolucci un giorno dopo aver effettuato in loco la telecronaca della partita su Sky. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Bertolucci: “Quando Sinner ha preso tutto in mano, Zverev non ha avuto più chance”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bertolucci: “Quando Sinner ha preso tutto in mano, Zverev non aveva più chance”Durante la finale, Bertolucci ha osservato che quando Sinner ha preso in mano il gioco, Zverev non ha più avuto possibilità di reagire.

Zverev ha avuto problemi con il sensore per la glicemia: cosa cambia per SinnerDurante l'ATP di Halle, Alexander Zverev ha incontrato problemi con il sensore per la glicemia, che ha influito sulla sua performance.

Temi più discussi: Bertolucci: Jannik va sempre a 100 all'ora. Il suo regno è destinato a durare; Paolo Bertolucci sul trionfo di Sinner: Dal secondo tie-break è cambiato tutto, ero sicuro che non avrebbe più perso; Bertolucci sicuro: Sinner alzerà il livello quando la situazione lo richiederà; Bertolucci: Sinner-Zverev, i quattro punti che decideranno la finale. Vince Jannik se...

Bertolucci sulla @Gazzetta_it: Cosa è cambiato in un anno per #Sinner? Ha più consapevolezza dei propri mezzi. E un qualcosa che ti viene con gli anni, con l'esperienza, con i successi. Quanto al miglioramento tecnico, è evidente che i passi avanti più imp x.com

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci sentenzia: Come un pilota che ha avuto un incidenteLa leggenda Azzurra ha analizzato gli ultimi mesi del numero uno al mondo dopo il trionfo a Wimbledon. Domenica sera Jannik Sinner si è laureato campione di Wimbledon per la seconda volta consecutiva. sportal.it

Sinner vince il punto del torneo e conquista il campionato contro Zverev! reddit

Bertolucci mette in guardia Sinner: Parte favorito, ma Djokovic non è KecmanovicIl numero 1 del mondo va a caccia della sua seconda finale consecutiva a Wimbledon, ma dall’altra parte della rete c’è una leggenda senza tempo Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nella se ... tennisitaliano.it