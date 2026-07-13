La Lega critica le corsie preferenziali di eBRT a Bergamo, sostenendo che nel centro città non c’era spazio sufficiente. Secondo il partito, i disagi nel traffico erano prevedibili e avevano già segnalato il possibile aumento di ingorghi. Nonostante le proteste, il progetto è stato comunque avviato, e i problemi di traffico persistono. La discussione riguarda principalmente la gestione delle corsie e l’effettiva capacità di supportare il nuovo sistema di trasporto pubblico.

Passano i giorni, ma non i mugugni. «Gli incolonnamenti? Era facile aspettarseli. Noi avevamo più volte fatto presente l’impatto che il progetto avrebbe potuto avere sul traffico, soprattutto in centro». Suo malgrado, il consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla non è stupito nel registrare i disagi alla circolazione nel quadrante tra le vie Paleocapa, San Giorgio, Bonomelli, Simoncini e largo Tironi, dal momento in cui sono state create le corsie dell’eBrt. «Nella migliore delle ipotesi lo spazio che gli altri veicoli hanno a disposizione è stato tagliato del 30%, se non della metà», aggiunge Ribolla, specificando che la sua, e quella degli altri consiglieri leghisti (espressa già durante il secondo mandato da sindaco di Giorgio Gori), non è una contrarietà tout court al progetto dell’eBrt. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, traffico ed eBrt: la Lega attacca sulle corsie preferenziali. «In centro non c'era lo spazio»

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