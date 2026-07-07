A Bergamo, Sinistra Italiana critica le sedute delle pensiline dell’eBrt, ritenendole poco accessibili per le persone più fragili. L’associazione si è concentrata sulla conformazione delle sedute, che secondo loro potrebbe ostacolare l’uso da parte di chi ha esigenze particolari. La discussione si sposta quindi dall’area stradale ai dettagli delle infrastrutture, evidenziando come alcune soluzioni possano risultare svantaggiose per alcune categorie di utenti.

L’attenzione si è spostata dalla strada al marciapiedi. Nello specifico alle pensiline dell’eBrt, di cui Sinistra Italiana contesta la conformazione delle sedute. «La sbarra metallica posizionata al centro delle nuove panchine non è un bracciolo per il comfort degli utenti, ma una "barriera anti-clochard" deliberatamente progettata per impedire alle persone più vulnerabili e ai senza dimora di trovare un riparo temporaneo», denuncia il segretario provinciale Alfredo Di Sirio. Benché nell’alveo della maggioranza a Palazzo Frizzoni, non è il primo attacco che Sinistra Italiana lancia nei confronti della nuova linea di bus elettrici che collegherà Bergamo a Verdellino (al punto di chiedere una «verifica politica» nel merito del progetto). 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, l'eBrt e l'architettura «ostile ai più fragili»: Sinistra Italiana attacca sulle sedute anti clochard delle pensiline

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