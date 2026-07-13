Bergamo nuovo blackout in centro | il rientro dell' elettricità previsto entro le 20 Coinvolti 1.600 utenti

Da bergamo.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro di Bergamo si è verificato un nuovo blackout che ha interessato circa 1.600 utenti. La mancanza di corrente si è protratta fino alle 20, quando si prevede il ripristino dell'elettricità. È il secondo episodio simile in poco tempo, legato alle alte temperature estive. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause specifiche o sui lavori in corso.

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Ci risiamo. In attesa degli annunciati investimenti da parte di Enel, il centro città è alle prese con l'ennesimo blackout dovuto al caldo anomalo. Dalle 13.15 di oggi (13 luglio ) varie zone sono senza elettricità per un guasto diffuso, che i tecnici ora stanno cercando di indentificare e sistemare. La luce dovrebbe tornare entro le 20, secondo chi sta lavorando tra via Pignolo e via Verdi. I problemi più importanti si stanno registrando, come già accaduto a giugno, proprio in quella zona, compresi il Sentierone e via Tasso. In alcuni palazzi, come in Procura, l'emergenza è rientrata in poco tempo, mentre in molte vie il blackout persiste con negozi deserti e bar e ristoranti costretti a buttare gelati e cibi nelle celle frigorifere. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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