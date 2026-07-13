Almè, in provincia di Bergamo, ha circa 200 telecamere installate, in un comune che conta poco più di 5.000 abitanti. La telecamera ogni 28 abitanti rappresenta un rapporto tra i più elevati in Italia, secondo i dati disponibili. La presenza di sistemi di videosorveglianza è distribuita su tutto il territorio comunale, senza indicazioni di limitazioni o zone specifiche. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle modalità di utilizzo o alle finalità delle telecamere installate.

Poco meno di 200 telecamere, poco più di 5mila abitanti. Se non è un record, la candidatura per diventarlo è piuttosto forte. Perché conti alla mano, ad Almè (provincia di Bergamo), c'è un occhio elettronico ogni 28 abitanti. Con il rapporto che però è destinato a cambiare entro la fine dell'anno in previsione di nuove installazioni., Il "Grande fratello" in salsa orobica è opera del sindaco leghista Massimo Bandera. In dieci anni, da quando cioè era stato eletto per la prima volta, ha incrementato il numero delle telecamere, che da 46 è balzato a 150. Il tutto a fronte di 5.460 abitanti. Numeri già di per sè impressionanti che saranno rivisti al rialzo a partire dalle prossime settimane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, Almè è il comune più videosorvegliato d'Italia: una telecamera ogni 28 abitanti

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