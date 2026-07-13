Benedetta Rossi e suo marito stanno per incontrare le due bambine adottate dopo anni di attese, colloqui e raccolta di documenti. La coppia ha annunciato pubblicamente il viaggio, condividendo con i follower questa notizia. La partenza è stata comunicata come un momento di grande felicità, frutto di un percorso lungo e complesso.

Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili hanno condiviso con milioni di persone una delle notizie più belle della loro vita. Dopo anni di attese, colloqui, documenti, speranze e silenzi, stanno partendo per andare ad abbracciare le loro due bambine. Un viaggio che li renderà genitori. Sotto il loro post, su Instagram e Facebook, è successo quello che probabilmente ci si aspetta davanti a una notizia così: migliaia di messaggi di auguri, persone che si sono emozionate, famiglie adottive che hanno rivissuto il proprio percorso e donne che si sono riconosciute nel desiderio, a volte doloroso, di diventare madri. Poi, però, la discussione si è spostata su un altro social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Benedetta Rossi e l’adozione: la felicità degli altri è diventata un bersaglio?

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#BenedettaRossi e Marco Gentili stanno per accogliere due sorelline adottate e si fermano sui social per completare gli ultimi passaggi dell’iter iniziato anni fa. La coppia ringrazia i follower e affida il lavoro al proprio team. x.com

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Benedetta Rossi annuncia l'adozione di due sorelline: il racconto del loro percorsoBenedetta Rossi e Marco Gentili stanno per completare l'adozione di due sorelline. La cuoca ha condiviso su Instagram i dettagli del loro viaggio e le emozioni che stanno vivendo. notizie.it

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