Una donna ha condiviso di essere molto commossa dopo aver adottato due sorelline, raccontando di aver avuto gli occhi lucidi per l’affetto ricevuto. Ha ringraziato il pubblico per i messaggi di supporto e vicinanza, sottolineando di aver sentito un’ondata di grande amore. La dichiarazione è stata pubblicata sui social, dove ha ringraziato chi si è unito nel festeggiare il momento di adozione. L’evento ha suscitato numerosi commenti di sostegno.

Fermo, 13 luglio 2026 - “Ciao a tutti. Ci prendiamo un momento per dirvi grazie. Stiamo leggendo i vostri infiniti messaggi e siamo profondamente commossi da tanto affetto e vicinanza”. Inizia così la storia pubblicata su Instagram dalla cuoca e food creator fermana Benedetta Rossi e da suo marito Marco Gentili. La coppia ha recentemente annunciato, sempre sui social, la conclusione dell’iter di adozione di due bambine, due sorelline, definendolo il "viaggio più bello”. “Abbiamo letto con gli occhi lucidi i vostri commenti”. Un post che ha ricevuto una pioggia di like e tantissimi messaggi affettuosi. “Abbiamo letto con gli occhi lucidi i vostri commenti – prosegue il messaggio condiviso sui social dalla food blogger di "Fatto in casa da Benedetta” -, così profondi, intimi e sinceri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benedetta Rossi commossa per l’adozione delle sorelline: “Occhi lucidi per tutto l’affetto, un’ondata di grande amore”

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BENEDETTA ROSSI DIVENTA MAMMA: LA NOTIZIA CHE HA COMMOSSO TUTTI, ARRIVANO DUE SORELLINE!

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