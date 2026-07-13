I soccorritori hanno trovato senza vita un uomo di 74 anni, disperso in montagna nell’area del Serva. La sua morte è stata causata da una caduta lungo un sentiero dismesso. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio. La vittima risiedeva a Conegliano, in provincia di Treviso. Le ricerche sono state condotte per diverse ore prima del ritrovamento.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’escursionista disperso nell’area del Serva: nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, i soccorritori hanno ritrovato senza vita Gian Pietro Frare, 74 anni da compiere, residente a Conegliano (Treviso). Le operazioni erano iniziate ieri mattina, quando due escursionisti avevano segnalato alla Centrale del 118 di aver sentito ripetute richieste di aiuto provenire dalla zona tra Col di Roanza e Ponte Mariano, di fronte alla strada sterrata delle gallerie del Serva, in località Conturela. L’allarme era scattato attorno alle 8, ma l’area, caratterizzata da vegetazione fitta e terreno impervio, aveva reso particolarmente difficili le verifiche. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Belluno, trovato morto il 74enne disperso in montagna: Gian Pietro Frare era precipitato lungo un sentiero dismesso

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