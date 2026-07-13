Belluno sentono grida d'aiuto ma le ricerche si fermano | poi nella notte scoprono che è davvero scomparso un uomo

Nella zona tra il Col di Roanza e Ponte Mariano, in provincia di Belluno, si sono svolte ricerche dopo che erano state segnalate grida d’aiuto. La notte ha portato anche la comunicazione della scomparsa di un escursionista, che non aveva fatto ritorno. Le ricerche sono state temporaneamente interrotte, ma successivamente si è appurato che l’uomo era effettivamente scomparso.

Ricerche in corso nella zona tra il Col di Roanza e Ponte Mariano, nel Bellunese: dopo che ieri erano state segnalate delle grida d'aiuto, nella notte è arrivata la segnalazione del mancato rientro di un escursionista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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