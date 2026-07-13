Bellingham un Mondiale da star E pensare che l' Inghilterra lo voleva lasciare a casa

Jude Bellingham ha giocato tutte le partite del Mondiale finora, diventando un punto fermo della nazionale. Prima dell’inizio del torneo, molti dubitavano della sua presenza in formazione titolare, ma ora si mostra come uno dei protagonisti principali. Il trequartista del Real Madrid ha contribuito con gol e assist, attirando l’attenzione per le sue prestazioni. La sua presenza nel team è ormai consolidata, nonostante le incertezze iniziali.

Ripensandoci oggi, i dubbi su Jude Bellingham fanno sorridere. C’è stato un periodo nemmeno tanto lontano, anzi abbastanza recente, in cui il trequartista del Real Madrid sembrava non avere la certezza della titolarità nell’Inghilterra. La sua stagione con il club, in effetti, non era stata positiva. Bellingham era stato trascinato nel vortice negativo di una società costretta per statuto a vincere, però visibilmente avvolta nelle criticità della fine di un ciclo. Ma poteva bastare un periodo di forma negativa per mettere in discussione uno dei più forti interpreti mondiali nel suo ruolo? Ovviamente no. E quindi bisogna andare ancora... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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