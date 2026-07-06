Jude Bellingham ha invitato i tifosi inglesi a comunicare ai loro datori di lavoro di non presentarsi al lavoro, usando un tono scherzoso. Questa dichiarazione è stata fatta in un contesto di entusiasmo legato alle sue prestazioni nel Mondiale, dove si è distinto come protagonista. Bellingham, considerato un elemento chiave della squadra, ha attirato l’attenzione anche per le sue dichiarazioni informali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o reazioni ufficiali a questa richiesta.

La buonanotte, o il buongiorno, ai tifosi inglesi l’ha data Jude Bellingham. A modo suo: “Mandate un messaggio ai vostri capi dicendo che non vi presentate al lavoro”. Facile, no? Magari qualcuno l’avrà anche fatto perché la giustificazione “me l’ha detto Bellingham” stavolta avrebbe avuto buone possibilità di reggere. Sarebbe interessante una statistica sulle presenze al lavoro dopo la meravigliosa notte dell’Azteca in cui l’Inghilterra ha battuto il Messico alla fine di una delle più grandi partite della sua storia al Mondiale. Se fosse un quadro, in basso a destra ci sarebbe la firma di Jude Bellingham perché all’interno di una ottima prestazione generale è emersa la grandezza del trequartista del Real Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nel Mondiale dei "9" brilla un 10: Bellingham è l'anima dell'Inghilterra

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