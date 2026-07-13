Per il compleanno della figlia, Belen Rodriguez ha pubblicato sui social una fotografia che mostra un momento speciale della festa. La foto, semplice ma molto apprezzata, ha suscitato emozioni tra i follower. Migliaia di persone hanno commentato e condiviso il post, commentando la bellezza dello scatto e l’amore trasmesso. La pubblicazione ha ricevuto numerosi like e reazioni, attirando l’attenzione sulla celebrazione famigliare.

Una semplice fotografia è bastata per emozionare migliaia di persone. In occasione del compleanno della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez ha condiviso sui social alcuni momenti della festa, ma uno scatto in particolare ha catturato l’attenzione dei fan. Nell’immagine compaiono molti dei volti più importanti della sua vita, uniti per celebrare la bambina. Un’immagine che racconta molto più di una festa e che, per tanti utenti, rappresenta il simbolo di una famiglia capace di mettere al primo posto l’affetto e il bene dei figli. Belen e quello scatto che ha commosso i suoi fan: se c’è amore e intelligenza, la famiglia allargata è possibile. Per il quinto compleanno di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la conduttrice ha organizzato una festa in casa circondata dagli affetti più cari. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen stavolta ha commosso davvero tutti postando la foto più bella di sempre: che scatto meraviglioso, questo è amore vero!

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“La bimba più bella”. Tutti pazzi per Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez è cresciuta ed è un vero splendore: com’è diventataLuna Marì Spinalbese, figlia di Belen Rodriguez, è ormai quasi cinque anni e continua a ricevere molta attenzione sui social.

Le parole più belle su Belen le ha dette Alba Parietti: così ha commosso tutti, un discorso da incorniciareAlba Parietti ha pronunciato parole che hanno suscitato emozioni, dedicando un discorso a Belen.