Belen Rodriguez famiglia allargata e riunita Una festa dedicata agli affetti
Belen Rodriguez, famiglia allargata e riunita per il quinto compleanno di Luna Marì: una festa dedicata agli affetti. Un compleanno speciale, circondato dalle persone più care. Per festeggiare i cinque anni di Luna Marì, Belen Rodriguez ha scelto di mettere al centro ciò che conta davvero: la famiglia, gli affetti e la voglia di condividere un momento importante con chi fa parte della vita della sua bambina. L’atmosfera della giornata è stata quella delle grandi occasioni, con una festa pensata per regalare sorrisi alla piccola protagonista e creare ricordi da custodire nel tempo. Decorazioni colorate, momenti di gioco e una torta scenografica hanno fatto da cornice a un appuntamento che ha riunito parenti e persone vicine alla famiglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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