Beautiful streaming replica puntata 13 maggio 2026 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 13 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Brooke e Ridge sono a Monte Carlo per il grande rilancio della linea “Brooke’s Bedroom”. Davanti alla stampa e ai fan, Brooke celebra il suo ritorno come volto della nuova collezione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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