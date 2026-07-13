bastava guardare il pallone

Durante il Mondiale, il pallone è stato al centro dell’attenzione, mentre molte immagini sono state inquadrate dalla tribuna, dove il massimo dirigente ha salutato più volte come fosse una figura religiosa. Tuttavia, le numerose telecamere presenti hanno impedito di cogliere alcuni dettagli importanti. La copertura mediatica ha evidenziato questa discrepanza tra le immagini pubblicate e le situazioni reali sul campo.

In questo Mondiale mostruosamente gigante voluto dal capo supremo Infantino, spesso inquadrato in tribuna mentre saluta come fosse il Papa, poi succede che con le mille telecamere che ci sono in giro si perdano i particolari importanti. Per esempio: l’assist della spider cam a chi lo assegniamo? Il fatto è noto: un cavo della videocamera volante ha stoppato il rinvio del portiere della Norvegia e questo ha dato il via all’azione del pareggio dell’Inghilterra, che poi ha finito per vincere il match dei quarti di finale. Nessuno se n’è accorto, eppure il calcio è diventato uno sport per robocop: gli arbitri vanno in giro come fossero degli automi microcam compresa, la Var è pronta a sbandierare fuorigioco di un’unghia, il chip nel pallone si è perfino accorto in un’altra partita di un assist di capello per decretare un offside. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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