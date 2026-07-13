Una persona nata in Italia può essere considerata italiana. La questione viene discussa in modo frequente, generando dibattito sull’identità e i criteri di cittadinanza. Se si desidera approfondire questa tematica o si ha bisogno di chiarimenti su argomenti di interesse, la redazione invita a contattarla.

Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arda Güler çin KRTK DÖNEMEÇ! | Bellingham'n Yüselen Performans | Real Madrid Gündemi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Italia agli italiani: caos a Cesena per uno striscione studentesco; se non degli italiani, di chi dovrebbe essere l'Italia?

Non basta essere giovani per essere pronti: a Varsavia la destra europea prepara i leader di domaniA Varsavia, i partiti di destra europea stanno formando i futuri leader, concentrandosi su programmi di formazione e leadership.

Argomenti più discussi: I gamer senior che hanno ribaltato gli esport: la storia dei Silver Snipers; Deva Cassel sempre più come mamma Monica: basta una camicia bianca sbottonata per essere sensuale; L’accoltellatore di Milano era veneto, non gambiano. E noi siamo sempre più razzisti; Ad Arezzo basta un abbraccio per diventare colpevoli | cinque quindicenni aprono il tribunale di Instagram.

Basta essere nati in Italia per definirsi italiani?Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ... fanpage.it

Ci avevano giurato che erano olandesi, francesi, italiani... È bastato un pallone per scoprire la verità. Amici, vi ricordate quando ci dicevano che basta nascere in Italia per essere italiani? Che la cittadinanza è un diritto di chi si sente italiano, francese, olande x.com