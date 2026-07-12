Non basta essere giovani per essere pronti | a Varsavia la destra europea prepara i leader di domani

Notizia in breve

A Varsavia, i partiti di destra europea stanno formando i futuri leader, concentrandosi su programmi di formazione e leadership. La preparazione mira a rafforzare la presenza politica e ideologica della destra nel continente. La strategia si concentra su giovani politici, anche se non tutti sono ancora pronti a ricoprire ruoli di rilievo. L’obiettivo è sviluppare figure in grado di rappresentare e guidare le posizioni della destra europea in vista di prossime sfide politiche.