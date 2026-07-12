Non basta essere giovani per essere pronti | a Varsavia la destra europea prepara i leader di domani
A Varsavia, i partiti di destra europea stanno formando i futuri leader, concentrandosi su programmi di formazione e leadership. La preparazione mira a rafforzare la presenza politica e ideologica della destra nel continente. La strategia si concentra su giovani politici, anche se non tutti sono ancora pronti a ricoprire ruoli di rilievo. L’obiettivo è sviluppare figure in grado di rappresentare e guidare le posizioni della destra europea in vista di prossime sfide politiche.
L’Europa non può più permettersi il lusso di restare a guardare. Mentre gli Stati Uniti ridefiniscono le proprie priorità globali e la Cina avanza su tecnologia, commercio, energia e influenza strategica, il Vecchio continente rischia di restare fermo al punto di partenza: abbastanza grande per subire le conseguenze dei mutamenti internazionali, non sempre abbastanza rapido per orientarli. È la contraddizione europea di questi anni: produrre regole senza produrre forza, evocare l’autonomia strategica senza sciogliere il nodo della dipendenza, parlare molto di futuro mentre la formazione di chi dovrà governarlo resta troppo spesso affidata all’improvvisazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
COME STANNO LE COSE: SIA ANZIANI CHE GIOVANI DOVREBBERO ESSERE SEMPRE PRONTI ALLA VENUTA DEL SIGNORE
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