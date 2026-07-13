Basket | ufficiale LeDay e Sestina lasciano l' Olimpia Milano

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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LeDay e Sestina hanno lasciato l'Olimpia Milano. La squadra ha espresso buoni auguri a LeDay e ringraziato Sestina per il contributo dato durante le stagioni passate, inclusa la vittoria di un Triplete.

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La Pallacanestro Olimpia Milano "augura il meglio possibile a Zach LeDay e lo ringrazia per le stagioni trascorse insieme che hanno incluso realizzazione dello storico Triplete. LeDay è stato una parte importante e apprezzata della storia del club: nei tre anni passati a Milano ha vinto sei trofei e fatto parte della squadra che ha giocato le Final Four del 2021. Oltre i risultati, è stato un esempio di entusiasmo, leadership e positività, caratteristiche che sono state apprezzate". Contestualmente la Pallacanestro Olimpia Milano augura anche "il meglio possibile a Nate Sestina e lo ringrazia per la stagione trascorsa insieme. Sestina ha... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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