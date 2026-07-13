Basket il giocatore della Reyer Kyle Wiltjer e il video annuncio tra gondolieri e canali | Resto aVenezia
Il giocatore della Reyer, Kyle Wiltjer, ha annunciato attraverso un video girato tra gondolieri e canali di Venezia che resterà in città per la quarta stagione consecutiva. Nel video, Wiltjer si presenta seduto su una sedia al Molo di San Marco e saluta con un “Ciao fioi”, parlando con un accento canadese. La sua decisione di continuare a vestire la maglia dell’Umana Reyer è stata comunicata in modo informale e originale.
Due gondolieri a San Marco seduti al Molo, una sedia vuota al centro. Arriva lui, si siede: Â«Ciao fioi. Come va?Â». Lâ??accento lo tradisce: il Â«ragazzoÂ» Ã¨ il canadese Kyle Wiltjer che ha scelto di comunicare cosÃ¬ la scelta di continuare a giocare a Venezia vestendo per la quarta stagione consecutiva la maglia dellâ??Umana Reyer. Nel video realizzato da Bengala Agency si vede poi Wiltjer al Â«campettoÂ» di Santâ??Elena chiedere ad alcuni ragazzi di poter fare due tiri con loro. E ancora mentre beve un aperitivo e si diletta ai fornelli. Il tutto intervallato da alcuni dei momenti piÃ¹ significativi ed emozionanti vissuti sul parquet con la Reyer. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
Basket Serie A Scontro al Vertice Virtus Arena 5 aprile 2026 Virtus Bologna 82 86 Umana Venezia
Notizie e thread social correlati
Reyer, colpo shock a Bologna: Wiltjer trascin la Reyer sul 91-83La Reyer ha recuperato 11 punti di svantaggio nel secondo tempo grazie a sei triple su dieci tentativi.
LIVE Venezia-Olimpia Milano 86-69, Serie A basket 2026 in DIRETTA: terzo quarto irreale della ReyerNel terzo quarto, la Reyer Venezia ha messo a segno un parziale decisivo, arrivando a un massimo di 86-69 contro Olimpia Milano.
Temi più discussi: Un altro canadese per la Reyer: il nuovo centro è Enoch Boakye; Un nuovo gigante per la Reyer: sotto i tabelloni arriva il canadese Enoch Boakye; Reyer Venezia, atteso l’ok di Maretto: poi un ultimo straniero per chiudere il roster; Pallacanestro Reggiana: torna Elhadji Fainke: Pronto a dimostrare quanto sono cresciuto.
UFFICIALE - Reyer Venezia e Kyle Wiltjer avanti insieme - basketinside.com/serie-a/mercat… x.com
KYLE WILTJER RINNOVO CON VENEZIA Importante rinnovo in casa della Reyer Venezia che continua il rapporto con il tiratore canadese facebook
Kyle Wiltjer rinnova a Venezia: Sogno lo Scudetto con la ReyerL’Umana Reyer Venezia è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Kyle Wiltjer. Il talentuoso lungo canadese vestirà la maglia orogranata anche per la stagione sportiva 2026/2027, che rappresente ... pianetabasket.com
Reyer Venezia, atteso Maretto: cosa manca per chiudere il mercatoDopo sette anni di attesa, l’Umana Reyer Venezia si riaffaccia sulla ribalta della finale scudetto con il piglio delle grandi, coronando una stagione solida e identitaria che ha riacceso l’entusiasmo. pianetabasket.com