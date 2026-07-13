Basket il giocatore della Reyer Kyle Wiltjer e il video annuncio tra gondolieri e canali | Resto aVenezia

Notizia in breve

Il giocatore della Reyer, Kyle Wiltjer, ha annunciato attraverso un video girato tra gondolieri e canali di Venezia che resterà in città per la quarta stagione consecutiva. Nel video, Wiltjer si presenta seduto su una sedia al Molo di San Marco e saluta con un “Ciao fioi”, parlando con un accento canadese. La sua decisione di continuare a vestire la maglia dell’Umana Reyer è stata comunicata in modo informale e originale.