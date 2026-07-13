Barca rischia l’affondamento

Una barca ha rischiato di affondare dopo aver preso troppo acqua. La Protezione civile di Pesaro è intervenuta rapidamente, riuscendo a evitare che si inabissasse del tutto. La scena si è svolta nel porto, dove i soccorritori hanno utilizzato pompe e tecniche di bonifica per svuotare il relitto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, e la barca è stata messa in sicurezza.

Ha rischiato di finire completamente sott’acqua, ma il tempestivo intervento della Protezione civile di Pesaro ha evitato il peggio. È accaduto nella mattinata di ieri all’interno del porto, dove durante un servizio di pattugliamento marittimo a bordo del gommone i volontari hanno notato un’ imbarcazione all’ormeggio che aveva già imbarcato una notevole quantità d’acqua ed era ormai semi affondata. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute rapidamente altre due squadre di volontari che si trovavano nella sede della Protezione civile impegnate nelle ordinarie attività di manutenzione delle attrezzature. Utilizzando le motopompe, i soccorritori hanno iniziato a svuotare l’imbarcazione, riuscendo progressivamente a eliminare l’acqua accumulata e a riportarla in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Barca rischia di affondare durante addio al celibato, salvate 7 persone

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