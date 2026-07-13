Backyard Baseball Recensione | il ritorno sfiora il fuoricampo

Da gamerbrain.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo capitolo di Backyard Baseball è stato annunciato, riportando i personaggi e l’atmosfera della serie originale. Il gioco si concentra sul ritorno di elementi iconici, con un’attenzione particolare all’umorismo e alla leggerezza che avevano caratterizzato le versioni precedenti. La produzione mira a ricreare l’esperienza di gioco con novità e aggiornamenti, senza alterare la formula che aveva conquistato i fan. La data di uscita e i dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.

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Backyard Baseball torna con un capitolo completamente nuovo, progettato per riportare in campo i personaggi, l’umorismo e lo spirito spensierato che hanno reso celebre la serie. Mega Cat Studios non si limita a riproporre il gioco del 1997, ma prova a modernizzarne la formula attraverso una nuova grafica tridimensionale, controlli più articolati e una progressione ricca di contenuti da sbloccare. Il risultato conserva buona parte del fascino originale e riesce a essere accessibile anche per chi non conosce le regole del baseball. Alcune imprecisioni nei controlli difensivi, l’assenza del multiplayer online al lancio e una struttura non sempre rifinita impediscono però al ritorno della serie di diventare il fuoricampo perfetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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