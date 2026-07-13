Backyard Baseball Recensione | il ritorno sfiora il fuoricampo

Notizia in breve

Un nuovo capitolo di Backyard Baseball è stato annunciato, riportando i personaggi e l’atmosfera della serie originale. Il gioco si concentra sul ritorno di elementi iconici, con un’attenzione particolare all’umorismo e alla leggerezza che avevano caratterizzato le versioni precedenti. La produzione mira a ricreare l’esperienza di gioco con novità e aggiornamenti, senza alterare la formula che aveva conquistato i fan. La data di uscita e i dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.