Dal 13 al 19 luglio, lungo alcune delle principali strade del Lazio, saranno effettuati controlli con autovelox mobili. La comunicazione è arrivata da Astral Infomobilità e dalla Polizia Stradale, che hanno diffuso il calendario delle postazioni previste nel mese. Le postazioni saranno attive in diverse aree della regione, con l’obiettivo di monitorare la velocità dei veicoli e prevenire comportamenti rischiosi alla guida.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi controlli sulla velocità lungo alcune delle principali strade del Lazio. Astral Infomobilità e Polizia Stradale hanno comunicato il calendario delle postazioni autovelox mobili previste nel mese di luglio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità e a prestare particolare attenzione, soprattutto nei tratti più trafficati e durante gli spostamenti estivi. I controlli sulle strade regionali. Tra le postazioni indicate figura quella di lunedì 13 luglio sulla SS675 Umbro Laziale, arteria strategica per i collegamenti tra Lazio e Umbria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Autovelox mobili nel Lazio, il calendario dei controlli dal 13 al 19 luglio

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