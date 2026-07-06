Tra il 6 e il 12 luglio, nel Lazio, sono previste tre postazioni mobili di autovelox nelle province di Viterbo e Roma. La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario settimanale dei controlli della velocità sulle principali strade della regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia di Stato ha diffuso il calendario settimanale dei controlli della velocità sulle principali strade del Lazio. Sono tre le postazioni mobili previste tra il 6 e il 12 luglio 2026, nelle province di Viterbo e Roma. L’obiettivo dei controlli è invitare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e prevenire gli incidenti stradali. Il calendario dei controlli. La prima postazione sarà attiva martedì 7 luglio lungo la strada statale 2 Via Cassia, in provincia di Viterbo. I controlli proseguiranno sabato 11 luglio sull’ autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nel territorio della provincia di Roma. L’ultima postazione della settimana è prevista domenica 12 luglio sull’ autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo, sempre in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Autovelox nel Lazio, le postazioni mobili nella settimana dal 6 al 12 luglio

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