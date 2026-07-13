Autorizzazione Casp Ok a Young Platform
Young Platform, società partecipata da Azimut, ha ricevuto l’autorizzazione da parte di Consob per operare come prestatore di servizi per le cripto-attività, chiamate Casp. La decisione consente all’azienda di offrire servizi legati alle criptovalute nel rispetto delle normative vigenti. La notifica è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il via libera per l’attività nel settore delle cripto-attività autorizzate.
YOUNG PLATFORM, partecipata da Azimut, annuncia di aver ottenuto da Consob l’autorizzazione a operare come prestatore di servizi per le cripto-attività, dette Casp. L’autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento della Consob. L’ottenimento dell’autorizzazione Casp da parte di Young Platform si colloca nel contesto dell’attuazione del Regolamento MiCar, il cui periodo transitorio per i fornitori di servizi legati alle cripto-attività si concluderà ufficialmente oggi, 30 giugno 2026. A partire da questa scadenza, il possesso di tale licenza diventa un requisito imprescindibile per operare legittimamente nel mercato dell’ Unione Europea. Young Platform potrà offrire otto servizi su dieci per le cripto-attività, quasi l’intero spettro delle attività disciplinate da MiCar, anziché limitarsi a un singolo segmento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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