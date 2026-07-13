autorizzazione casp ok a young platform

Notizia in breve

Young Platform, società partecipata da Azimut, ha ricevuto l’autorizzazione da parte di Consob per operare come prestatore di servizi per le cripto-attività, chiamate Casp. La decisione consente all’azienda di offrire servizi legati alle criptovalute nel rispetto delle normative vigenti. La notifica è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il via libera per l’attività nel settore delle cripto-attività autorizzate.