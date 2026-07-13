Nel giugno 2026, le vendite di auto usate sono aumentate, con una crescita significativa delle vetture ibride di seconda mano. Il mercato dell’usato si conferma come canale principale per l’acquisto di auto, secondo i dati dell’Automobile Club Italia. Le auto ibride rappresentano una fetta crescente delle transazioni, segnando una tendenza che si conferma anche nella prima metà dell’anno.

Il mercato dell’usato continua a confermarsi come un importante canale di accesso al mondo delle quattro ruote. Secondo i dati diffusi dall’Automobile Club Italia, nel mese di giugno 2026 si è registrato un aumento nella compravendita delle auto di seconda mano. Un totale di 263.111 pratiche risolte - al netto delle minivolture – che, a confronto dei 250.180 passaggi di proprietà di giugno 2025, mostrano un incremento del mercato dell’usato del 5,2%. Crescita che però non si conferma in assoluto nel primo semestre del 2026. Da gennaio a giugno sono state vendute un totale di 1.624.192 vetture sulla piazza dell’usato. Dato che nello stesso periodo nel 2025 era fisso a 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto usate: cresce l'ibrido di seconda mano, le tendenze della prima metà del 2026

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