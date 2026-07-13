Un'auto si è schiantata contro un albero sulla via Appia, a Cisterna di Latina, causando la morte di un uomo e una donna. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata nella zona di Le Castella. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rimozione del veicolo e i rilievi di rito.

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla via Appia, nel territorio di Cisterna di Latina, in località Le Castella. Le vittime sono un uomo di 53 anni e una donna di 57 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 12. L’auto sulla quale viaggiavano, proveniente da Velletri, è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro un albero ai margini della carreggiata. All’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dei due occupanti. Indagini sulle cause dello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di Cisterna e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Auto contro un albero a Cisterna di Latina: morti un uomo e una donna

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