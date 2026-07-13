Un'auto con due giovani si è ribaltata ieri sera sulla Strada provinciale 290 nel comune di Gioia Sannitica, nel Casertano. Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, mentre l’altro coinvolto è stato trasportato in ospedale. La vettura si è cappottata, provocando danni visibili e l’intervento dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un giovane di 26 anni è morto ieri sera in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel Casertano sulla Strada provinciale 290, nel comune di Gioia Sannitica. Il ragazzo viaggiava in auto con un amico, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano e una dal distaccamento di Telese del Comando di Benevento. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato la vettura con a bordo i due giovani ribaltata al centro della carreggiata, dopo aver probabilmente urtato un'autovettura in sosta; i due ragazzi erano rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Auto con due giovani si ribalta nel Casertano, muore 26enne

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