Un'auto è finita in mare in Piazza Unità d’Italia a Trieste, con il conducente ancora all’interno. Alcuni militari dell’Accademia di Modena, in visita in zona, hanno assistito alla scena e sono intervenuti per salvare il conducente. Il veicolo si è immerso nelle acque davanti al palazzo principale della piazza, mentre i militari si sono tuffati per portare in salvo la persona a bordo.

Un’auto, con il conducente a bordo, è caduta in mare in Piazza Unità d’Italia a Trieste. Alla scena hanno assistito per caso alcuni militari dell’Accademia di Modena, in visita in città. I militari si sono tuffati immediatamente in acqua, hanno raggiunto l’uomo e lo hanno tratto in salvo, affidandolo successivamente ai soccorritori. Sull’episodio è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha espresso profonda gratitudine lodando il coraggio, la preparazione e il senso del dovere dimostrati. “Hanno agito d’istinto, mettendo la propria vita al servizio di un’altra persona – ha scritto Crosetto -. È questo il significato più autentico dell’essere militare: servire il Paese e proteggere la vita umana, sempre, anche quando non lo impone il dovere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Auto cade in mare in Piazza Unità d'Italia a Trieste, il video dei militari che salvano il conducente

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