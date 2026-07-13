"Gravi dichiarazioni che sono un attacco inaccettabile alla dignità professionale dei docenti". Così il segretario territoriale della Uil Scuola di Prato, professor Luigi Rocca, risponde al dirigente scolastico dell’Istituto professionale Marconi di Prato, Paolo Cipriani, e ai commenti del direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr Toscana ), Luciano Tagliaferri. "La Uil Scuola Prato esprime profondo sconcerto e respinge con fermezza la narrativa mediatica che dipinge i docenti impegnati nelle commissioni di Maturità come ’carnefici’ o animati da ’cattiveria’ e ’vendette. Troppo facile scaricare le tensioni del sistema scolastico sulla pelle dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - ’Attacco inaccettabile’. Uil Scuola: "Difendiamo la dignità dei docenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Percorsi INDIRE sotto attacco: la difesa dei docenti e la dignità della scuolaIl dibattito sulla scuola italiana si concentra sui percorsi formativi promossi dall’istituto INDIRE e sulla tutela dei docenti specializzati.

D’Aprile (Uil Scuola Rua): “I docenti insegnano, ma il personale ATA permette di insegnare. Insieme fanno la scuola”Durante tre giorni al Palacongressi di Riccione, più di 800 persone si sono riunite per il congresso di un sindacato del settore scolastico.

Temi più discussi: Maturità, la polemica sulle commissioni e i voti bassi: Grave definire carnefici i professori; UIL Scuola Prato risponde agli attacchi sulle commissioni d’esame; Maturità la polemica sulle commissioni e i voti bassi | Grave definire carnefici i professori.

Maturità, la polemica sulle commissioni e i voti bassi: Grave definire carnefici i professoriLa Uil replica al preside dell’istituto Marconi e al direttore regionale: Attacco inaccettabile alla dignità professionale del corpo docente ... msn.com

UIL, Bombardieri rieletto segretario generale. D’Aprile: La scuola non è pronta all’intelligenza artificialePierpaolo Bombardieri è stato rieletto all’unanimità segretario generale della UIL al termine del XIX Congresso nazionale, che si è svolto a Padova. orizzontescuola.it