Nabatiyeh continua a subire attacchi aerei quasi quotidiani negli ultimi due mesi. Edifici danneggiati e macerie sono visibili in tutta la città, con immagini che mostrano le conseguenze degli bombardamenti. Le operazioni militari israeliane colpiscono strutture civili e infrastrutture, causando danni consistenti. Nessuna vittima è stata comunicata pubblicamente. La situazione rimane tesa, senza segnalazioni di interventi umanitari o evacuazioni di massa.

Edifici danneggiati e macerie in tutta Nabatiyeh, a seguito degli attacchi aerei quasi quotidiani nella città libanese negli ultimi due mesi. È una delle zone più colpite del sud del Paese. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato i diffusi attacchi a Nabatiyeh, così come a Tiro, descrivendoli come “assalti” e definendo lo sfollamento in corso “punizione collettiva”. Nel frattempo, il gruppo militante Hezbollah ha affermato di aver effettuato dozzine di attacchi con droni e razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano e nel nord di Israele. Il gruppo ha detto giovedì di aver lanciato diversi attacchi contro le truppe e i carri armati israeliani che hanno attraversato il fiume Litani nella città di Zawtar al-Sharqieh vicino a Nabatiyeh, mentre continuano i combattimenti a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, ancora attacchi israeliani alla città di Nabatiyeh: le immagini del viaggio tra le macerie

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Libano, attacchi israeliani: almeno tre morti

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