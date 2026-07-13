Attaccante cercasi si scalda la pista Tresoldi | principio di accordo con la Roma
La Roma sta trattando con un difensore, Tresoldi, con un principio di accordo. La trattativa si inserisce nel quadro degli acquisti mirati del club per rafforzare la rosa. La società aveva abbandonato la possibilità di ingaggiare Greenwood. La ricerca di un attaccante prosegue, con l’obiettivo di coprire le esigenze del reparto offensivo. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali o condizioni contrattuali.
Dopo aver abbandonato la pista Greenwood, la Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di acquisti mirati, utili a rinforzare l’organico laddove questo presenta lacune. La squadra che inizia nella giornata odierna il ritiro estivo non vede fra le sue fila un nuovo acquisto, ma la società giallorossa lavora in maniera costante per regalare a Gasperini gli innesti ideali, tra i quali potrebbe rientrare anche Nicolò Tresoldi, che spinge per approdare a Trigoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante italo-tedesco, valutato intorno ai 25 milioni di euro, avrebbe raggiunto un principio di accordo con la Roma, che dovrà dunque cercare l’intesa con il Club Brugge. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Roma, accordo con Tresoldi: il nodo è il Bruges e la partenza di Dovbyk
Leggi anche: Roma-Tresoldi, passi avanti: l'attaccante vuole il giallorosso. La strategia per ammorbidire il Bruges