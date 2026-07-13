Attaccante cercasi si scalda la pista Tresoldi | principio di accordo con la Roma

Notizia in breve

La Roma sta trattando con un difensore, Tresoldi, con un principio di accordo. La trattativa si inserisce nel quadro degli acquisti mirati del club per rafforzare la rosa. La società aveva abbandonato la possibilità di ingaggiare Greenwood. La ricerca di un attaccante prosegue, con l’obiettivo di coprire le esigenze del reparto offensivo. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali o condizioni contrattuali.