L’attaccante del Bruges, nato a Cagliari, desidera trasferirsi alla Roma. Le trattative di mercato sembrano indirizzarsi verso questa direzione, con il club giallorosso che ha seguito il giocatore da tempo. La società ha analizzato le sue prestazioni e sta lavorando per convincere il Bruges a cederlo. La strategia include anche tentativi di ammorbidire la posizione del club belga. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui termini dell’accordo sono stati ancora resi noti.

Tutte le strade del mercato riportano Nicolò Tresoldi in Italia, con una direzione che sembra ormai tracciata: la Roma. Il centravanti italo-tedesco del Bruges, nato a Cagliari, è nel mirino di Gian Piero Gasperini e del club giallorosso da mesi: è stato seguito, monitorato, su di lui analisi e relazioni. E ora i tempi sono maturi per farne intanto il vice-Malen e poi il bomber del futuro. E la società non vorrebbe aspettare nemmeno l’uscita di Artem Dovbyk (che non rientra nei piani tattici) per evitare l’inserimento di altre squadre, Atletico Madrid in primis, anche se bisognerà lavorare attorno ad un tavolo per abbassare la richiesta da 30 milioni del club belga e inserire eventualmente la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma-Tresoldi, passi avanti: l'attaccante vuole il giallorosso. La strategia per ammorbidire il Bruges

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