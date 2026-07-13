La sacralità di certi monumenti non riguarda solamente il legame con la Chiesa ma anche quello con la storia del Paese. Esiste, infatti, una lunga serie di monumenti in Italia che non ha nulla a che fare con la religione ma che vengono considerati sacri in ricordo di coloro per i quali sono stati eretti e uno di questo è quello che ricorda la riconquista degli Arditi del IX Reparto d'Assalto sul Col Moschin. È un semplice cippo di granito con una scritta quanto semplice quanto importante per questo Paese: “Arresto offensiva austriaca e riconquista Col Moschin 1918”. Una pietra miliare per la storia italiana che qualcuno, come ha reso noto Paola Chiesa, deputata con Fratelli d'Italia nella XIX legislatura e responsabile del dipartimento della Difesa del partito, ha sfregiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attaccano l'adesivo "Free Palestine" sul monumento agli Arditi sul Col Moschin. "Atto vile"

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