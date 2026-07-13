Nel torneo ATP di Gstaad, Sonego ha vinto il suo primo match battendo in due set l’austriaco Schwaerzler, con risultati di 6-4 e 7-6. La partita è durata circa un’ora e 51 minuti. Ora Sonego si prepara ad affrontare al secondo turno il vincitore tra Collignon e Skatov.

Il torinese supera l’austriaco Joel Schwaerzler con il punteggio di 6-4, 7-6 in un’ora e 51 minuti e vola al secondo turno. Mercoledì affronterà il vincente di Collignon-Skatov. Buon esordio per Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Gstaad. Il tennista azzurro ha superato l’austriaco Joel Schwaerzler, numero 171 del ranking mondiale, conquistando l’accesso al secondo turno del torneo svizzero. Sonego si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6 dopo un’ora e 51 minuti di gioco, riuscendo a chiudere la partita senza dover ricorrere al terzo set. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Gstaad, Sonego parte bene: Schwaerzler battuto in due set

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