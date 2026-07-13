Assegno di inclusione pagamenti Inps di luglio | quando arrivano gli accrediti

Da quifinanza.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le prime due settimane di luglio, l'Inps ha effettuato numerosi pagamenti, tra cui pensioni, quattordicesima e altri sussidi. Le operazioni di accredito riguardano diverse categorie di beneficiari, con l’obiettivo di distribuire i bonus e gli aiuti previsti dal sistema di sostegno statale. I pagamenti sono stati effettuati in modo regolare e sono in corso di accredito sui conti dei beneficiari. Le date precise di ricezione variano a seconda delle modalità di pagamento adottate.

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Le prime due settimane di luglio sono caratterizzate da una serie di pagamenti da parte dell’Inps. L’istituto si occupa non solo delle pensioni e della quattordicesima relativa, ma di buona parte dei sussidi e dei bonus distribuiti a varie categorie di utenti che lo Stato vuole aiutare. Tra i contributi più attesi del mese ci sono senza dubbio le misure di contrasto alla povertà e di inserimento professionale: parliamo dell’ Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto formazione lavoro (Sfl). Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro. L’ Assegno di inclusione rappresenta il principale sussidio economico per i nuclei familiari che includono nel numero dei componenti: Di pari passo si muove il Supporto formazione lavoro, l’indennità da 350 euro destinata ai singoli componenti occupabili che partecipano a progetti di formazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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