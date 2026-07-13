ascolti tv racconto di una notte batte noos

Il 12 luglio, “Racconto di una notte” ha superato “Noos” negli ascolti televisivi, sorprendendo gli spettatori. Alberto Angela si è visto deludere i risultati, mentre il match di Sinner ha raggiunto il 22%. Dopo mesi di dominio dei Mondiali, i dati degli ascolti tornano a mostrare varietà e interesse per programmi diversi. La serata ha riscontrato un rinnovato appeal, rompendo la tendenza di programmazione monopolizzata dagli eventi sportivi.

Ecco tutti i dati del 12 luglio: a sorpresa Racconto di una notte batte Noos. Delusione per Alberto Angela; Sinner al 22% Gliascolti tv, finalmente lontani dalla dominazione dei Mondiali, tornano ad essere affascinanti e stavolta la sorpresa lascia stupiti. Il pubblico ha preferito la soap turcaRacconto di una notteal programma di divulgazione scientificaNoos. In access vittoria perLa Ruota della Fortuna, maleAffari Tuoi. Boom per lafinale di Wimbledonche è arrivata al 22% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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