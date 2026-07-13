Ascolti TV | Domenica 12 Luglio 2026 Racconto di una Notte sale al 17.8% e batte Noos 13.4% Botto Tv8 con Sinner | 4 ore e mezza al 22%
Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 il programma Noos – L’Avventura della Conoscenza ha registrato 1.518.000 spettatori, con uno share del 13,4% dalle 21:42 alle 00:05. Il racconto di una Notte ha raggiunto il 17,8% di share, superando Noos. Su TV8, la partita di tennis con Sinner ha totalizzato 4 ore e mezza di trasmissione al 22% di share.
Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:42 alle 00:05. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8% dalle 21:54 alle 00:28. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 394.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Anche Meno incolla davanti al video 594.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 594.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 529.000 spettatori (4.3%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue raggiunge 311.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 la Superbike ottiene 226. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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