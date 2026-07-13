Ascolti TV | Domenica 12 Luglio 2026 Racconto di una Notte sale al 17.8% e batte Noos 13.4% Botto Tv8 con Sinner | 4 ore e mezza al 22%

Notizia in breve

Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 il programma Noos – L’Avventura della Conoscenza ha registrato 1.518.000 spettatori, con uno share del 13,4% dalle 21:42 alle 00:05. Il racconto di una Notte ha raggiunto il 17,8% di share, superando Noos. Su TV8, la partita di tennis con Sinner ha totalizzato 4 ore e mezza di trasmissione al 22% di share.