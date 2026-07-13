Grandi ritorni nella domenica sera di Rai1: mentre si consumano gli ultimi scontri dei Mondiali 2026, la programmazione estiva della rete ammiraglia ritorna quasi alla normalità, proponendo uno degli show più amati. Nella prima serata del 12 luglio era in programma infatti Noos – L’avventura della conoscenza, programma di divulgazione dell’apprezzatissimo Alberto Angela. E la concorrenza non può competere: su Canale5 infatti, come ogni settimana, andava in onda la dizi turca Racconto di una notte. E nel resto delle reti? Su Rai2 l’appuntamento era come di consueto con la serie tv crime Elsbeth, mentre Rai3 proponeva il docureality condotto da Domenico Iannacone Che ci faccio qui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 12 luglio, torna Albero Angela e non c’è storia

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