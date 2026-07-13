Nella serata del 12 luglio 2026, le trasmissioni più viste sono state la partita tra Argentina e Svizzera, e il match di tennis tra Sinner e Zverev. La gara di calcio ha attirato un grande pubblico, mentre il torneo di tennis ha registrato un notevole afflusso di spettatori. La rete dedicata ai porti italiani ha ripreso le sue trasmissioni, chiudendo la serata con buoni ascolti.

. ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Argentina-Svizzera – x Linea Blu: Porti d’Italia – x Tg1 – x UnoMattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde Estate – x + x Tg1 + Libri – x + x Argentina-Svizzera (R) – x (x + x + x) TecheTecheTè: A Gentile Richiesta – x Reazione a Catena Weekend – x Reazione a Catena Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi Mundial – x Affari Tuoi Mundial – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Speciale Tg1 – x Sottovoce e Dintorni – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Il Colosseo: Il Gioiello di Roma – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde – x Tg5 – x L’Arca di Noè: Il Meglio – x Beautiful – x Be My Sunshine – x Be My Sunshine – v. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Bubinoblog.altervista.org - ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2026: CHE BOOM TRA ARGENTINA-SVIZZERA E SINNER-ZVEREV, RIPARTE NOOS, RACCONTO DI UNA NOTTE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kriya Yoga Saved My Life — Radical Self-Love, Silence & Not Fitting In

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv domenica 12 luglio: Noos, Racconto di una notte, Anche meno

Ascolti tv, 12 luglio 2026: Noos – L’avventura della conoscenza, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelDomenica 12 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è concentrata su due programmi: “Noos – L’avventura della conoscenza” e “Racconto di una...

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 11 luglio chi ha vinto tra i Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e Champagne; Ascolti Tv ieri (10 luglio): stravincono i Mondiali Spagna-Belgio, e Sinner-Djokovic si prende il preserale; Record di ascolti tv per la finale di Wimbledon Sinner-Djokovic su Sky e Tv8; Ascolti TV 11 luglio: Novergia-Inghilterra domina (47.4%), le repliche Ciao Darwin al 12.5%.

Ascolti tv domenica 12 luglio: Noos, Racconto di una notte, Anche menoAscolti tv 12 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

La nuova edizione di #Noos con #AlbertoAngela prenderà il via nella prima serata di #Rai1 di domenica 12 luglio #NoosLAvventuraDellaConoscenza #PalinsestiRai #Rai #AscoltiTv #Auditel x.com

Ascolti tv del 12 luglio, torna Albero Angela e non c’è storiaGli ascolti di domenica 12 luglio: su Rai1 torna Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela e non ce n’è per nessuno ... dilei.it