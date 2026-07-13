L'Ascoli ha iniziato la preparazione per la stagione 2026-27 con un raduno al Picchio Village. Dopo aver svolto alcune sessioni di allenamento, la squadra si trasferirà a Norcia per il ritiro. Sono previste anche alcune amichevoli prima dell'inizio del campionato di serie B, alla 28ª partecipazione del club in questa categoria. La squadra si prepara così ad affrontare la nuova stagione con sessioni di allenamento e incontri di verifica.

Ascoli, finalmente si parte. La stagione 2026-27 del Picchio, che vedrà il club impegnato per la 28esima volta in serie B, decolla ufficialmente oggi. L’appuntamento è al Picchio Village dove in mattinata dirigenti, allenatore, staff e squadra si ritroveranno per il raduno programmato che anticiperà la contestuale partenza per Norcia dove Francesco Tomei e i suoi uomini avranno modo di lavorare e prepararsi in vista di un torneo cadetto che anche quest’anno si confermerà lungo e complicato. Dopo le estati trascorse a Cascia nella terra di Santa Rita, i bianconeri torneranno nell’altra caratteristica cittadina umbra che in passato aveva già ospitato l’Ascoli di Costantino Rozzi negli anni ruggenti della serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli Raduno al Picchio Village. Poi il ritiro di Norcia e le amichevoli

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