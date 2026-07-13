arrivati rinforzi per i carabinieri undici nuovi militari sul territorio

Sono stati inviati 11 nuovi militari al comando provinciale dei Carabinieri. Tutti sono già attivi nelle diverse compagnie e stazioni della zona, con l'obiettivo di aumentare la presenza e migliorare i servizi di sicurezza locale.

Sono arrivati 11 militari a rinforzare il comando provinciale dei Carabinieri, tutti già operativi nelle Compagnie e Stazioni del territorio per potenziare sicurezza e servizi di prossimità. I nuovi carabinieri, di cui sette formati nel 144° corso che avevano già incontrato qualche giorno fa il comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale di brigata Pierluigi Solazzo, e quattro provenienti da altri reparti d’Italia (tra cui un luogotenente e un brigadiere, sono stati accolti nella caserma “Plava” di Massa dal comandante provinciale colonnello Alessandro Dominici. Dominici ha ricordato loro i valori dell’Arma, i principi di responsabilità, la centralità del servizio alla comunità e di vicinanza ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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In Pattuglia con i Carabinieri di sera Episodio 2

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