Sicurezza arrivano i rinforzi Novanta militari in più per l’estate

Durante l’estate arriveranno 90 militari in più per rafforzare la sicurezza in diverse aree della provincia, tra cui stabilimenti balneari, zone periferiche e il centro storico. I nuovi uomini sono stati assegnati ieri mattina al comando provinciale dei Carabinieri, come annunciato dal comandante provinciale. La presenza aumentata mira a garantire maggiore controllo e sicurezza durante il periodo estivo.

Con l’estate cresce il bisogno di sicurezza: nei lidi, nel forese, me anche in centro storico. E così ieri mattina il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, ha ricevuto i nuovi militari assegnati alla provincia ravennate. L’arrivo del nuovo personale, pari ad oltre 90 unità complessive impiegate per tutto il periodo estivo, risponde all’esigenza di rinforzare i Comandi Stazione al fine di garantire una risposta efficace all’incremento dei flussi turistici durante la stagione balneare ed è frutto dell’attenzione posta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Legione Emilia Romagna verso il territorio della provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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