L'Argentina avrà la maglia blu per la semifinale contro l'Inghilterra in programma mercoledì. La partita tra le due nazionali si svolge in un contesto di grande attesa, con giocatori come Kane e Messi pronti a scendere in campo. La scelta della maglia è stata comunicata ufficialmente, suscitando interesse tra tifosi e media. La sfida rappresenta un momento importante nel torneo, con le due squadre che si affrontano in una partita ad alta tensione.

La semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo ma la mente di molti torna a quel 22 giugno 1986, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e gol del secolo., A distanza di quarant'anni, l'Albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia e in questo senso la Fifa ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina accontentata: avrà la tanto desiderata maglia blu contro l'Inghilterra

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