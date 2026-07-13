Ardea Jazz incanta ancora | musica storia e grandi voci sotto le stelle

L’XI edizione di Ardea Jazz si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico, grazie alla musica e alle esibizioni sotto le stelle nell’Area Archeologica di Casarinaccio e nel giardino del Museo Manzù. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ardeafilarmonica, ha portato sul palco artisti e grandi voci, offrendo un evento musicale di successo.

Ardea, 13 luglio 2026 – Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di contenuti l’XI edizione di Ardea Jazz, la manifestazione organizzata dall’Associazione Ardeafilarmonica che anche quest’anno ha trasformato l’Area Archeologica di Casarinaccio e il giardino del Museo Manzù in un suggestivo palcoscenico dedicato alla grande musica. A sorprendere, ancora una volta, è stata la straordinaria risposta del pubblico: centinaia di persone hanno preso parte a ogni serata, riempiendo l’area già molto prima dell’inizio dei concerti e confermando il crescente interesse verso una manifestazione che, anno dopo anno, continua a consolidare il proprio prestigio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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