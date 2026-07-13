Anziana morta per morso di zecca in Trentino l' allarme di Bassetti | Contro la Tbe c' è un vaccino efficace
Una donna di 76 anni è deceduta in Trentino circa un mese dopo essere stata morsa da una zecca. La zecca aveva trasmesso un'encefalite da Tbe, una malattia infettiva. L'ente sanitario ha ricordato che esiste un vaccino efficace contro questa infezione. La morte si è verificata in seguito alla complicazione dell'infezione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla condizione clinica della donna o sul trattamento ricevuto.
Una donna di 76 anni è morta in Trentino a un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un' encefalite da Tbe rivelatasi fatale. Il caso ha riacceso l'allarme sull'infezione trasmessa dalle zecche infette, endemica nelle aree montane del Nord-Est. Che cos'è la Tbe «La Tbe – 'Tick-Borne Encephalitis', o encefalite da zecca – è una grave infezione virale che colpisce il sistema nervoso centrale, trasmessa dal morso di zecche infette o dall'ingestione di latte crudo non pastorizzato», ricorda su X l'infettivologo Matteo Bassetti. «In Italia si registrano focolai soprattutto nelle regioni del nord-est, come Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, in particolare la provincia di Belluno». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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