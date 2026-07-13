Anziana morta per morso di zecca in Trentino l' allarme di Bassetti | Contro la Tbe c' è un vaccino efficace

Notizia in breve

Una donna di 76 anni è deceduta in Trentino circa un mese dopo essere stata morsa da una zecca. La zecca aveva trasmesso un'encefalite da Tbe, una malattia infettiva. L'ente sanitario ha ricordato che esiste un vaccino efficace contro questa infezione. La morte si è verificata in seguito alla complicazione dell'infezione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla condizione clinica della donna o sul trattamento ricevuto.