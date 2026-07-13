Anticonformista romantico libero Il bridal look della supermodella per le nozze torinesi con Gregor Marsiaj è un vestito in seta bianca con scollatura profonda e maxi balze
La supermodella ha scelto un abito bianco in seta, caratterizzato da una scollatura profonda e grandi balze, per le nozze a Torino con il suo partner. Il vestito, anticonformista e romantico, si distingue per la sua semplicità e libertà di stile. La cerimonia si è svolta in una location cittadina, con pochi invitati e un’atmosfera intima. La sposa ha optato per un look che esprime personalità e originalità.
E ra il 1994 quando Eva Herzigova diventava il volto della campagna Wonderbra “Hello Boys”: un primo piano di lei con un reggiseno push-up nero, firmato dal fotografo Ellen von Unwerth. Un’immagine che ha segnato l’estetica degli anni Novanta. Il suo cartellone pubblicitario, la leggenda narra, fece addirittura fermare il traffico di Londra. Leggi anche › Eva Herzigova: I miei 30 anni di carriera e di felicità Negli anni, però, lo stile personale di Herzigova si è allontanato sempre di più dall’estetica costruita della campagna che l’ha resa famosa. Lo ha dimostrato ampiamente con il giorno del suo matrimonio con l’imprenditore Gregor Marsiaj. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Eva Herzigova ha sposato Gregor Marsiaj: le nozze dopo 25 anni d’amore e tre figli
Zoë Kravitz torna a far parlare di sé a Londra con un abito bianco che richiama l'estetica bridal e riaccende le voci sulle nozze con StylesA Londra, Zoë Kravitz è stata vista indossare un abito bianco con linee semplici, che richiama lo stile bridal, accompagnato da un anello di...