Anticonformista romantico libero Il bridal look della supermodella per le nozze torinesi con Gregor Marsiaj è un vestito in seta bianca con scollatura profonda e maxi balze 

Notizia in breve

La supermodella ha scelto un abito bianco in seta, caratterizzato da una scollatura profonda e grandi balze, per le nozze a Torino con il suo partner. Il vestito, anticonformista e romantico, si distingue per la sua semplicità e libertà di stile. La cerimonia si è svolta in una location cittadina, con pochi invitati e un’atmosfera intima. La sposa ha optato per un look che esprime personalità e originalità.