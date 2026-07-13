Un attore ha dichiarato che alcune persone imparano a vivere con il silenzio fin dall’infanzia, non per mancanza di cose da dire, ma perché esperienze passate dimostrano che le parole possono avere un impatto significativo. L’intervista si concentra sulla relazione tra le vite degli altri e la comprensione di sé, evidenziando come il silenzio possa essere una scelta consapevole. Nessuna menzione di nomi o contesti specifici, solo riflessioni sulle dinamiche personali.

Esistono persone che imparano molto presto a convivere con il silenzio. Non perché abbiano poco da dire, ma perché alcune esperienze insegnano che le parole hanno un peso. Ogni frase pronunciata diventa una scelta, ogni confidenza un piccolo atto di fiducia. Così si cresce osservando più che parlando, ascoltando più che intervenendo. Si impara a leggere gli altri prima ancora di raccontare se stessi. Forse è proprio da questa disposizione che nasce una certa idea di recitazione. Prima ancora della tecnica, della voce, della presenza scenica o del talento, esiste uno sguardo. La capacità di fermarsi davanti a un essere umano e domandarsi quali ferite custodisca, quali paure lo abitino, quali sogni continui a difendere nonostante tutto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Angelo Conforti, l’intervista all’attore: "Le vite degli altri per comprendere la propria"

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